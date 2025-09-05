Dünya

Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFGANİSTAN’DA DEPREM SARSINTISI

Afganistan, depremlerle sarsılmaya devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ALMANYA’DAN FARKLI BİR İDDİA

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, deprem büyüklüğünün 6.2 olduğunu belirtmektedir. Deprem sonrası can ve mal kaybı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmamış durumda.

ÖNCEKİ DEPREM FELAKETİ

Afganistan’da daha önce, 1 Ağustos’ta Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.

ÖNEMLİ

