Afganistan’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFGANİSTAN’DA DEPREM BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Afganistan, deprem sarsıntılarıyla gündemdeki yerini koruyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyuruyor.

ALMANYA’DA YAPILAN ARAŞTIRMALAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak belirliyor. Yetkililer, depremin sebep olduğu mal ve can kaybına dair herhangi bir bilgiyi henüz paylaşmıyor.

ÖNCEKİ DEPREMLERİN ETKİLERİ HALA HİSSEDİLİYOR

Afganistan’da, Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin etkileri hala sürüyor. Bu depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.