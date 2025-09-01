Afganistan’da 6,0 büyüklüğünde deprem

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM ETKİSİ

Afganistan, dün gece saatlerinde 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerel otoriteler, bu depremin ülkenin yaşadığı en sert sarsıntılardan biri olduğunu belirtiyor. Bölgedeki etkileşimde, 5.2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı kaydedildi.

YETKİLİLERDEN CAN KAYIPLARI AÇIKLAMASI

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır” şeklinde ifade kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI İÇİN TÜM KAYNAKLAR HAREKETE GEÇİYOR

Mücahid, yerel yetkililer ve bölge halkının kurtarma çalışmalarına aktif katılım sağladığını aktardı. Ayrıca, merkezi yönetim ve çevre illerden kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirtti ve “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır” dedi.

CAN KAYBI RAKAMLARI KORKUTUCU

Daha sonraki basın toplantısında Mücahid, meydana gelen depremde can kaybının 800’ü geçtiğini ve yaralı sayısının ise 2 bin 500’ün üzerinde olduğunu duyurdu.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR

Afganistan Enformasyon Bakanlığı’ndan bir yetkili, deprem hakkında yaptığı açıklamada, Kunar vilayetinin en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu kaydetti. Yolların toprak kaymaları nedeniyle kapandığını ve arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), deprem merkezinin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.