Afganistan’da 6,0 büyüklüğünde Deprem Oldu

AFGANİSTAN’DA ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Afganistan, dün gece 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerel yetkililer, bu sarsıntının ülke tarihindeki en güçlü depremlerden biri olduğunu bildirdi. Ayrıca, bölgede biri 5.2 büyüklüğünde olmak üzere en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

CAN KAYIPLARI AÇIKLANDI

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” diyerek durumu aktardı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mücahid, yerel yetkililerin ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına aktif bir şekilde katıldığını belirtti. Ayrıca, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin bölgeye doğru hareket ettiğini ifade ederek, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi.

CAN KAYBI 800’Ü AŞTI

Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, 6 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybının 800’ü geçtiğini, yaralı sayısının ise 2 bin 500’ü aştığını bildirdi.

ULAŞIM DURUMU VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, depremden en çok etkilenen bölgenin Kunar vilayeti olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle kapandığını açıkladı. Arama-kurtarma çalışmalarının ise helikopterlerle gerçekleştirildiği vurgulandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan bir duyuruda, deprem merkezinin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi verildi.