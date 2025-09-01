Afganistan’da 6 büyüklüğünde deprem; 250 ölü

DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERİ VE DURUMU AÇIKLADI

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde gerçekleşen depremle ilgili olarak bir muhabire bilgi verdi. Yetkili, depremden en ağır etkilenen bölgelerin Kunar vilayeti olduğunu, toprak kaymaları sebebiyle yolların ulaşıma kapandığını belirtti. Arama kurtarma faaliyetlerinin helikopterler aracılığıyla sürdürüldüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre, 250’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve 500’den fazla kişinin yaralandığını vurgulayan yetkili, ölü sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

AFGANİSTAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremin yol açtığı can ve mal kayıplarını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, yerel yetkililer ve bölge halkının kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Mücahid, merkezi hükümetin ve çevre vilayetlerden gelen ekiplerin de bölgeye doğru harekete geçtiğini kaydetti.

EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi. Yerel yetkililer, bu durumu ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olarak nitelendirdiklerini aktardı. Aynı zamanda, bölgede biri 5.2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.