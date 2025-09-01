Afganistan’da 6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFGANİSTAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde gerçekleşen depremle ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulundu. Yetkili, Kunar vilayetinin depremden en çok etkilenen bölge olduğunu belirtti ve yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Arama kurtarma faaliyetlerinin helikopterlerle gerçekleştirildiğini vurgulayan yetkili, depremde ilk belirlemelere göre 250’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve 500’den fazla kişinin yaralandığını kaydetti. Ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti.

YEREL YETKİLİLERDEN VE SÖZCÜDEN AÇIKLAMALAR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, depremde yaşanan can kayıplarını doğruladı. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını söyleyen Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin bölgeye doğru yola çıktığını aktardı.

ŞİDDETLİ DEPREM İLE İLGİLİ SON DURUM

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi. Aynı zamanda, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.