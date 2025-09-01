Afganistan’da 6 büyüklüğünde deprem oldu

AFGANİSTAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM SONUCU CAN KAYIPLARI

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6 büyüklüğündeki deprem sonucunda 800’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 bin 500’den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” ifadelerini kullandı. Kurtarma çalışmalarının yerel yetkililer ve bölge sakinleri tarafından yürütüldüğünü belirten Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden gelen ekiplerin de bölgeye doğru hareket ettiğini aktardı. Ayrıca, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” dedi.

DEPREMİN ETKİLERİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, meydana gelen depremin can kaybının 800’ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500’ü geçtiğini açıkladı. Afganistan Enformasyon Bakanlığından yapılan bir açıklamaya göre, deprem en çok Kunar vilayetini etkiledi. Yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığı, arama kurtarma çalışmalarının ise yalnızca helikopterlerle gerçekleştirilebildiği ifade edildi. Yerel yetkililer, bu depremin ülkeye vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu vurguladı. Bölgede, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az 2 artçı sarsıntının da kaydedildiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

İNSANİ YARDIM İHTİYACI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan’daki depremin birçok aileyi yerinden ettiğini ve bu bireylerin acil insani yardıma gereksinim duyduğunu bildirdi. Açıklamada, Afganistan yönetiminin, ülkenin güneydoğu illerindeki yıkıcı depreme müdahale ettiği ve 6 büyüklüğündeki depremin Kunar, Nangarhar ve Laghman illerinde geniş çaplı yıkıma neden olduğu ifade edildi. “Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.” şeklinde bir ifade yer aldı. Afgan Kızılayı, etkilenenlere destek sağlamak ve acil yardım için incelemelerde bulunmak üzere acil durum ekiplerini görevlendirdi.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TAZİYELER

Afganistan’daki depremin sonuçlarından duyulan üzüntüyü dile getiren Dışişleri Bakanlığı, “Afganistan’ın Celalabad şehri yakınlarında meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.” açıklamasını yaptı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, Afgan halkına başsağlığı iletildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Afganistan’daki deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Şi, “Umarım Afgan hükümeti ve halkı zorlukların üstesinden gelir ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa eder.” ifadelerini kullandı.