Afganistan’da Depremde 1124 Ölü Var

AFGANİSTAN’DA DEPREMDE CAN KAYBI ARTIYOR

Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1124’e ulaştı. Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Kunar vilayetinde gerçekleşen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 1124’e yükseldiği belirtildi.

YARALANANLARIN SAYISI FAZLA

Bu felaket sonucunda 3 bin 251 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Ayrıca, depremde 8 binden fazla evin yıkıldığı da kaydedildi. Bu durum, bölgede yaşanan ciddi yıkımın ve kayıpların boyutunu gözler önüne seriyor.