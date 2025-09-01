Afganistan’da Depremde 622 Ölü Var!

AFGANİSTAN’DA DEPREM FELAKETİ

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde gece yarısı meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma neden oldu. Taliban İçişleri Bakanlığı, bu felakette ölü sayısının 622’ye ulaştığını ve toplamda hayatını kaybedenlerin sayısının 1,500’ü aştığını bildirdi. Sarsıntılar devam ederken, bölgenin dar dağ yollarının bir kısmı heyelanlar nedeniyle kapandığı için kurtarma çalışmaları oldukça zorlaşıyor.

YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır” ifadelerini kullandı. Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ve merkezi yönetim ile çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Yerel yetkililer, bu durumu ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olarak tanımladı. Ayrıca bölgede en az bir tanesi 5,2 büyüklüğünde olmak üzere iki artçı sarsıntı da kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.