Afganistan’da Depremde 812 Kişi Hayatını Kaybetti

AFGANİSTAN’DA DEPREM CAN KAYBI ARTIYOR

Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 2 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin sonuçlarını aktardı. Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 812’ye ulaştı. Bunun yanı sıra, depremden etkilenen 2.817 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

DEPREMİN ETKİLERİ VE YARALILARIN DURUMU

Afganistan’ın doğu bölgelerinde yaşanan bu felaket, ciddi bir insani krize yol açıyor. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgilere ulaşamayan yetkililer, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin aileleri ve depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli yardımların hızla ulaştırılmasını temin etmeye çalışıyor.