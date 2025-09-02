Haberler

Afganistan’da Depremde 812 Kişi Hayatını Kaybetti

AFGANİSTAN’DA DEPREM CAN KAYBI ARTIYOR

Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 2 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin sonuçlarını aktardı. Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 812’ye ulaştı. Bunun yanı sıra, depremden etkilenen 2.817 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

DEPREMİN ETKİLERİ VE YARALILARIN DURUMU

Afganistan’ın doğu bölgelerinde yaşanan bu felaket, ciddi bir insani krize yol açıyor. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgilere ulaşamayan yetkililer, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin aileleri ve depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli yardımların hızla ulaştırılmasını temin etmeye çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Haberler

Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.