Afganistan’da Depremde En Az 20 Ölü

AFGANİSTAN’DA DEPREM FELAKETİ

Afganistan’ın doğusunda gerçekleşen 6,0 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişinin de bu olayda hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. BBC’ye bilgi veren yetkililer, hastanelerde 100’den fazla yaralının tedavi gördüğünü belirtti.

YIKILAN EVLER VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Taliban yönetimine ait çeşitli kaynaklar, birçok evin yıkıldığını ve bazı vatandaşların “enkaz altında” olduğunu aktardı. Taliban hükümet yetkilileri, insani yardım kuruluşlarına, heyelan ve sel nedeniyle sadece hava yoluyla ulaşılabilen uzak dağlık alanlarda kurtarma çalışmaları için destek talep etti.

DEPREMİN MERKEZİ VE ETKİLERİ

Bu deprem, Afganistan’ın en büyük beşinci şehri olan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad’a 27 kilometre mesafede ve 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Afganistan’ın başkenti Kabil’den 300 kilometre uzaklıkta bulunan Pakistan’ın başkenti İslamabad’a kadar birçok bölgede hissedildi.