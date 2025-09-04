Afganistan’daki Deprem Su Problemini Kötüleştirdi

AFGANİSTAN’DA DEPREMİN SU PROBLEMİNE ETKİSİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan’da 31 Ağustos’ta meydana gelen depremin mevcut su problemini daha da kötüleştirdiğini duyurdu. New York’taki BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen günlük basın toplantısında Dujarric, Afganistan’daki depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

DEPREMİN SONUÇLARI VE ETKİLERİ

Dujarric, 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun kötüleştiğini ifade etti. Bu doğal afette yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiğini ve 6 bin 700 evin yıkıldığını belirten Dujarric, BM’nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.