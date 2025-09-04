Haberler

Afganistan’daki Deprem Su Problemini Kötüleştirdi

AFGANİSTAN’DA DEPREMİN SU PROBLEMİNE ETKİSİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan’da 31 Ağustos’ta meydana gelen depremin mevcut su problemini daha da kötüleştirdiğini duyurdu. New York’taki BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen günlük basın toplantısında Dujarric, Afganistan’daki depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

DEPREMİN SONUÇLARI VE ETKİLERİ

Dujarric, 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun kötüleştiğini ifade etti. Bu doğal afette yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiğini ve 6 bin 700 evin yıkıldığını belirten Dujarric, BM’nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nebahat Çehre, Aşk-ı Memnu’yu Kutladı

Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Firdevs karakterinin 17. yıl dönümünde meşhur repliğiyle anılarını paylaştı.
Haberler

Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

Eskişehir'de, eşi tarafından darp edilen bir kadın, çocuklarıyla birlikte parka giderek yardım talep etti. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Fail kayıplara karıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.