Afganistan’daki Depremde 1124 Ölü Var

AFGANİSTAN’DA DEPREM FELAKETİ

Afganistan’ın doğusunda gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e ulaşmış durumda. Afganistan Kızılayı’nın yaptığı açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen bu deprem, ciddi bir yıkıma neden oldu.

YARALI SAYISI VE YIKILAN EVLER

Açıklamada, 3 bin 251 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılırken, ayrıca 8 binden fazla evin deprem sonucunda yıkıldığı vurgulandı. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

Eskişehir’de Taksi İçinde Ölüm İncelemesi

Eskişehir'de bir taksici, arabanın egzoz dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karaman’da Takla Atan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da bir minibüs kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan dört yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

