Afganistan’daki Depremde Ölü Sayısı 622!

AFGANİSTAN’DA DEPREM OLDU

Afganistan’ın doğusundaki Kunar velayetinde gece saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, büyük bir yıkıma neden oldu. Taliban İçişleri Bakanlığı, bu felakette ölü sayısının 622’ye ulaştığını açıklarken, genel ölü sayısının da bin 500’ü aştığı bildirilmiştir. Artçı sarsıntılar sürerken, bölgedeki dar dağ yollarının bir kısmı heyelanlar sebebiyle kapanmış durumda ve bu durum kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

YAŞAM KAYIPLARI DOĞRULANDI

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki paylaşımında depremde yaşamını yitirenlerin olduğuna dikkat çekti. Mücahid, “Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır.” ifadelerini kullandı. Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldığı belirtilirken, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden de ekiplerin bölgeye yöneldiği kaydedildi.

ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, “Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Yerel yetkililer, yaşanan durumu, ülke tarihindeki en şiddetli depremlerden biri olarak değerlendiriyor. Öte yandan, bölgede, biri 5,2 büyüklüğünde olmak üzere en az iki artçı sarsıntı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan’ın Pakistan sınırı civarındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.