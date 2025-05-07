Afganistan, Hindistan-Pakistan Çatışmalarına Dikkat Çekti

AFGANİSTAN’IN ÇAĞRISI

Afganistan yönetimi, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların artmasından duyduğu kaygıyı dile getirerek, taraflara sorunları diyalog ve diplomasi ile çözme çağrısı yaptı. Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Afganistan’ın güvenlik ve istikrarın tüm bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet ettiği inancını öne çıkardığı belirtildi. Ayrıca, taraflara itidalli davranmaları ve sorunlarını diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Pakistan ve Hindistan arasındaki artan gerginlikten endişe duyulduğu vurgulandı.

HİNDİSTAN’IN SALDIRISI VE TEPKİLER

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin yaşadığı terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı dokuz hedefin vurulduğunu belirtti. Öte yandan, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı sırasında beş savaş uçağının düşürüldüğünü ifade ederken, Yeni Delhi yönetimi bu durumu doğrulamadı.