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Afganistan, Kabil’de Üçlü Görüşme Yapıldı

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER DÜZENLENDİ

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Pakistan ve Çin ile gerçekleştirilen üçlü toplantıda bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomi konularında işbirlikleri ele alındı. Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile Çin’in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong’un katıldığı bu önemli görüşme, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Sadık, sosyal medya platformu X üzerinden, Kabil’deki görüşmelere dair bilgileri paylaştı. Yapılan toplantıda güvenlik ve ekonomi alanındaki işbirliklerini görüştüklerini belirten Sadık, ayrıca Çinli mevkidaşı Yue ile Afganistan geçici hükümeti Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi’nin de bir araya geldiğini açıkladı. Sadık, ticaret ve ekonomi konularında işbirliğini artırmanın yollarını tartıştıklarını ifade etti ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) Afganistan’a entegrasyonu gibi hedeflerde ilerleme sağlama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tarafların 6. Afganistan-Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu’nun Kabil’de düzenlenmesi konusunda hemfikir olduğunu duyurdu. Bu durum, bölge ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine ve işbirliklerinin artmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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