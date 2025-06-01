Afganistan, Pakistan’la ilişkileri güçlendiriyor

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE YENİ ADIM

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, Pakistan’ın Kabil’deki diplomatik misyonunu büyükelçi seviyesine yükseltme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Pakistan hükümetinin Kabil’deki diplomatik misyonunun seviyesini büyükelçi seviyesine yükseltme kararını memnuniyetle karşılamaktadır” ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Ayrıca, Ahmed, “Afganistan İslam Emirliği de İslamabad’daki misyonunun statüsünü maslahatgüzarlıktan büyükelçiliğe yükseltecek” şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Afganistan ve Pakistan arasındaki diplomatik temsil düzeyinin bu şekilde yükseltilmesi, birçok alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önünü açacaktır” denildi. Pakistan, bu kararını 21 Mayıs’ta Beijing’de düzenlenen ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine odaklanan Çin-Afganistan-Pakistan üçlü diyalog toplantısının ardından duyurmuştu.