Afganistan Uyruklu Nourtani Davasında Reddi Hakim İtirazı

AZİZ BİR DAVANIN GÜNDEMİ

Zonguldak ilinde, ormanlık bir alanda yanmış şekilde cesedi bulunan 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin yürütülen davada, 6 sanığın yargılaması devam ediyor. Davada, sanıkların reddi hakim talebinin üst mahkemece de reddedilmesi dikkat çekiyor. Nourtani’nin cesedinin bulunmasının ardından, çalıştığı ruhsatsız maden ocağının sahipleri ve çalışanları da dahil olmak üzere, 3’ü tutuklu toplam 6 kişi yargılanıyor.

DAVADA REDDİ HAKİM TALEBİ VE İTİRAZ

Geçtiğimiz 19 Şubat’ta, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen 5. duruşmada, Vezir Mohammad Nourtani’nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, reddi hakim talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sunulan somut delillerin yetersizliği sebebiyle bu talebi geri çevirdi. Şeker’in itirazı üzerine dava dosyası, inceleme yapılmak üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan incelemenin ardından oy birliğiyle itirazı reddetti. Mahkeme, “Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; katılan vekilin heyetin reddini gerektirecek delilleri dilekçesinde göstermemiş olduğu, ret isteminin tüm dosya kapsamından duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığının anlaşıldığı” ifadelerine yer verdi. Bu durumda katılan vekilinin talebinin reddedilmesi gerektiğine hükmedildi. Davada, 6 sanığın yargılanmasına 11 Nisan günü 6. duruşma ile devam edilecek.