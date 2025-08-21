Afganistan Uyruklu Şahsın Kaçırılma Görüntüleri Ortaya Çıktı

AFGANİSTANLI ŞAHSIN KAYBOLUŞUNA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Büyükçekmece’de, cesedi boş bir villanın bahçesine gömülü bulunan Afganistan uyruklu bir şahsın kaçırıldığı anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, araca binmekte direnmeye çalışan adamın darp edildiği görülüyor. Bölgedeki polis ekipleri, bir süre önce kaybolan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin cesedini, Kumburgaz Mahallesi’nde inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü halde bulmuştu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

CEREYANA İTİRAF VE ÖLDÜRME OLAYI

Yapılan araştırmalar sonucunda, Nametullah S.’nin alacak-verecek meselesi dolayısıyla Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve sonrasında Cebrail K. ile ait villanın bahçesine gömüldüğü belirlendi. Halen cezaevinde tutuklu olan Cebrail K., özel bir izinle savcıya verdiği ifadesinde, Nametullah S.’yi darp ederek öldürdüğünü ve yeğenleriyle birlikte cesedini villasının bulunduğu alana gömdüğünü itiraf etti.

KAÇIRILMA ANINDA DARP EDİLMİŞ

Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin kaçırılma anına dair ortaya çıkan görüntülerde, 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişinin zorla bindirdiği gözlemleniyor. Nametullah S., araca binmekte direnince iki kişinin kafasına ve beline ayaklarıyla vurduğu dikkat çekiyor. Bu olay, Büyükçekmece’deki cinayet ve kaybolma vakasını daha da derinleştiriyor.