Afganistan’da havalimanı karıştı: 5 ölü

Afganistan’da kaos devam ediyor. Dün Taliban’ın Kabil’e girmesiyle halk arasında panik doruğa çıktı.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda ABD askerleri havaya ateş açtı. Diğer taraftan, Kabil Havalimanı’nda büyük bir yoğunluk var. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, görgü tanıkları çıkan arbedede en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda ABD askerleri havaya ateş açtı.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı’na akın ediyor.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

TALİBAN’DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı’nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ İLAN EDİLECEK

Afganistan’da yönetim Taliban’a geçiyor. Taliban güçleri, dün sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil’e girdi.

Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği’ni ilan edeceğini açıkladı.