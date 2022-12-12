Afganistan’da yabancıların kaldığı otelde patlama

Afganistan’ın başkenti Kabil’de daha çok Çinli iş adamlarının kaldığı otelde büyük bir patlama meydana geldi.

Taliban, Kabil’deki bir otelde silah seslerinin yanı sıra patlama duyulduğunu bildirdi. Otelin Çinliler ve diğer yabancıların sıklıkla kaldığı bir yer olduğu belirtiliyor.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Pazartesi günü Çinli işadamları arasında popüler olan bir otelde patlama ve silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

Bir görgü tanığı, AFP’ye şiddetli bir patlama duyduklarını söyledi. Yerel medyada, patlama ve silah seslerine ilişkin fazla bir detay yok.

AFP, söz konusu otelin Taliban’ın iktidarı devraldığı Ağustos 2021’den bu yana özellikle Afganistan’ı ziyaret eden Çinli işadamları tarafından tercih edildiğini kaydediyor.