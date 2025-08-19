Afonso Sousa Sağlık Kontrolünden Geçti

Samsunspor’un yeni transferi Afonso Gamelas de Pinho Sousa, takım için sağlık kontrolünden geçti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon kadro düzenlemesi çerçevesinde Afonso Sousa’yı kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun hastanede yaptığı sağlık kontrolünde, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra kan değerleri de incelendi.

Kardiyak Testler ve Radyolojik Tetkikler

Sağlık kontrolü sırasında Sousa’ya, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testlerin yanı sıra çeşitli radyolojik tetkikler de uygulandı. Bu muayeneler, oyuncunun sağlık durumu ve sahada göstereceği performans açısından önem taşıyor.