Afonso Sousa Sağlık Kontrolünden Geçti

YENİ TRANSFER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Samsunspor’un yeni oyuncusu Afonso Gamelas de Pinho Sousa, sağlık kontrolünden geçirildi. Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, yeni sezon kadro düzenlemesi kapsamında 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyu ekibe dahil etti.

KAPSAMLI MUAYENE UYGULANDI

Afonso Sousa hastanede birçok teste tabi tutuldu. Sağlık kontrolü sırasında kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Bunun yanı sıra, kan değerleri de detaylı bir şekilde incelendi. Kontrol sürecinde Sousa’ya ekokardiyogram, egzersiz testleri, solunum fonksiyon testleri gibi kardiyovasküler testler ve radyolojik incelemeler de uygulandı.