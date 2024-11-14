“Afra’dan Tasavvuf ve Şarkılara Dair Açıklamalar”

AFRA’DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Şarkıcı Afra, Radyo D’de Fatih Uslu’ya konuk oldu ve samimi açıklamalar yaptı. Yeni şarkı çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Afra, “Operasal bir şey yapmak istiyorum. Benim şarkılarımın da konseptleri var aslında. 4-5 şarkım bana kalsa en iyi şarkılarım onlar, ben acayip seviyorum onları. Onların hepsini bir arada yayınlamak istiyorum ya IP ya da bir albümle olabilir adını da Opera koymak istiyorum. Onun dışında featuring olabilir bir iş birliğimiz olabilir. Kafamda isimler var, görüşmelerimiz oluyor çok hoş karşılanıyorum. Yasemen demek ki gerçekten güzel tepkiler almış beğenilmiş.” dedi. Ayrıca, “Bir ay içinde yeni bir şarkım yayında olacak ismi ‘Şimdi Böyle Biriymiş’ daha çok kendimden bahsettiğim, nakaratında da kız kardeşimden bahsettiğim, ona ithaf ettiğim bir şarkı ama kendimi de biraz anlatıyorum şarkıda. ‘Afra şimdi böyle biriymiş’ geçiyor.” ifadesini kullandı.

KONSER DENEYİMİ VE REPERTUAR GELİŞİMİ

Programda konser deneyimini anlatan Afra, “Konser çok güzel geçti, çok iyi geri dönüşler alınca insanlar tabii ki bunun daha fazla daha sık olmasını gerektiğini savundular. Benden de rica ettiler ama ben henüz kuluçka dönemindeyim, biraz daha üretmeliyim. Çok az şarkım var, evet sahneyi deneyimledik yapabiliyoruz çok da keyif alıyoruz. Ancak önce onun altını doldurmak istiyorum, ben bir süre stüdyoya kapanırım.” dedi. Sahnede başkalarının şarkılarını da söylediğini belirten Afra, kendi şarkılarının olmasını istediğini vurguladı. “Beğendiğim, kulağıma hoş gelen vokalimin yettiği, tanıdığı tüm şarkıları söylerim ama repertuarımda kendi şarkılarım olsun daha çok isterim. O başka bir şey çünkü onu istediğim gibi eğip çevirebilirim.” dedi.

YASEMEN ŞARKISININ ANLAMI

Yasemen şarkısının tüm öğeleriyle kendisine ait olduğunu vurgulayan Afra, “Her şeyi bana ait Yasemen’in, bu o kadar soruldu ve aslında o kadar uzun ki bunu anlatmak ne kadarını paylaşmak gerekir bilemedim. Yasemen eski mitolojik bir hikâyeye ait bir şarkı. Hint ve Fars mitolojisine ait. Orada bir prenses var ve güneş tanrısına aşık oluyor. Aşık olunca da bir gün dayanamıyor, ilan-ı aşk ediyor. Güneş tanrısı, ‘sen fanisin ben tanrıyım, biz birlikte olamayız’ diyor. Prenses canına kıyıyor ve prensesin küllerini üfleyip yakıp bedenini toprağa savuruyorlar. Her kül tanesinden Yasemen çiçeği çıkıyor.” ifadesini kullandı. “Yasemen çiçekleri gece toplanır, hasat zamanı gecelerdir. Geceleri açar ve çok güzel kokarlar, gündüzleri kapanırlar. Bu da hikâyede prensesin o çiçeğe güneş tanrısına küskünlüğüyle bağdaştırılıyor.” diyerek hikayenin derinliğine değindi.

TASAVVUF VE YAZIMA OLAN İLGİSİ

Lise yıllarının sahaflarda geçtiğini anlatan Afra, “Dört yıl tasavvufla ilgilendim, çok okudum, çok yazdım. Çok zaman geçirdiğim için eski Farsça ve eski Osmanlıca terimlere hakimim. Tasavvufi kelimelere de hakimim. Oradaki hikâyelere hakimim. Olay yazma kısmına geçince, ilhamınız neyse ne okuduysanız tabii ki ondan besleniyorsunuz. Benim de biraz öyle oluyor. Diğer şarkılarımda da var, hatta bunu azaltmayı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.