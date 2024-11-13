Afra’nın Dört Yıl Tasavvufa İlgisi

AFRA’NIN YENİ PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALARI

Radyo D’de yeni şarkı çalışmaları hakkında konuşan Afra, “Operasal bir şey yapmak istiyorum benim şarkılarımın da konseptleri var aslında. 4 – 5 şarkım bana kalsa en iyi şarkılarım onlar, ben acayip seviyorum onları. Onların hepsini bir arada yayınlamak istiyorum ya IP ya da bir albümle olabilir adını da Opera koymak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Onun dışında featuring olabilir bir iş birliğimiz olabilir… Kafamda isimler var, görüşmelerimiz oluyor çok hoş karşılanıyorum. Yasemen demek ki gerçekten güzel tepkiler almış beğenilmiş de.” dedi.

YENİ ŞARKI VE KONSER DENEYİMİ HAKKINDA

Afra, bir ay içinde yeni bir şarkısının yayına gireceğini ve isminin “Şimdi Böyle Biriymiş” olduğunu belirtti. Bu şarkıda kendisinden ve kız kardeşinden bahsettiğini belirtirken, “Afra şimdi böyle biriymiş” nakaratının geçtiğini ekledi. Programda konser deneyimine de değinen sanatçı, “Konser çok güzel geçti, çok iyi geri dönüşler alınca insanlar tabii ki bunun daha fazla daha sık olmasını gerektiğini savundular” şeklinde konuştu.

KENDİ ŞARKILARINI SÖYLEMEK İSTİYOR

Afra, sahne deneyiminden bahsederken başkalarının şarkılarını da söylediğini söyledi. “Beğendiğim, kulağıma hoş gelen vokalimin yettiği, tanıdığı tüm şarkıları söylerim ama tabii ki repertuarımda kendi şarkılarım olsun daha çok isterim” dedi. “Çünkü onu istediğim gibi eğip çevirebilirim” diyerek kendi eserlerinin sahnedeki özgürlüğünü vurguladı. Sahnede, “Yasemen’i öyle bir söyledik ki dört kere döndürdük orkestra ile birlikte. Özgürüm yani oralarda daha özgür hissettiğim için kendi şarkılarım olmasını isterim” ifadelerini kullandı.