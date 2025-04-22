Afra Saraçoğlu Yeni İmajıyla Şaşırttı

DİZİ FİNALİ SONRASI YENİ DEĞİŞİM

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını’nın finalinin ardından ekranlara kısa bir süre ara veren Afra Saraçoğlu, bu kez farklı bir görünümle gündeme geldi. Dizideki Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla magazin dünyasının dikkatle takip ettiği simalar arasında bulunuyor.

YENİ İMAJINA ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Uzun bir zamandır doğal kahverengi saç renkleriyle tanınan Saraçoğlu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda hayranlarını şaşırttı. Yeni imajını paylaştığı gönderide, sarı saçlarıyla kameralar karşısına geçen başarılı oyuncu, sosyal medya platformlarında hızla trend topic (TT) listelerine yükseldi.

HAYRANLARINDAN YENİ PROJE SORULARI

Hayranları, “Yeni bir proje mi geliyor?” gibi sorularla bu değişimin bir rol hazırlığı mı yoksa kişisel bir tercih mi olduğu konusunda meraklarını ifade etti.