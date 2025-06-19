Afrika’da 900 Hisse Kurban Kesildi

KURBAN KESİM FAALİYETİ HAZIRLANDI

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, bu yıl Afrika’da 900 hisse kurban keserek ihtiyacı olanların yüzünü güldürüyor. Dernek, 2025 yılı Kurban Bayramı’nda Afrika’nın Çad-El Kurek bölgesinde kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 600 büyükbaş ve 300 küçükbaş hisse olmak üzere toplam 900 hisse kurban, bölgedeki yetim çocuklar ve muhtaç ailelere ulaştırıldı.

KALICI PROJELER HEDEFLENİYOR

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpekçioğulları, yalnızca bayram dönemine özel yardımlarla sınırlı kalmayacaklarını ifade ederek, bölgede kalıcı projeler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. “İlerleyen dönemde içilebilir suya erişim sağlamak adına su kuyuları açmayı, güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacını karşılamayı ve temiz suyun aktığı çeşmeler yapmayı planlıyoruz” diyen İpekçioğulları, bölgedeki yaşam koşullarının sanıldığından çok daha zor olduğunu vurguladı.

İpekçioğulları, “Oradaki insanlar içecek temiz su bulamadıkları için bazı bitkilerin yapraklarını kaynatıp içiyorlar. Bu tablo, bölgenin acil ve kalıcı yardımlara ne denli ihtiyaç duyduğunu açıkça gösteriyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, bağışçıların destekleriyle yürütülen bu çalışmaların uzun vadede insani yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.