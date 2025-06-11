Afrika’dan Askeri Personel, Konferans Düzenliyor

ASKERİ PERSONELLER RABAT’TA BULUŞTU

Yaklaşık 30 Afrika ülkesinden askeri personelin yanı sıra Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nden (NATO) temsilcilerin katıldığı 7. Afrika Ülkeleri Kıdemli Astsubaylar Konferansı, Fas’ın başkenti Rabat’ta başladı. Fas resmi ajansı MAP’ın haberine göre, “dayanıklılık, uyum, dönüşüm” temasıyla düzenlenen konferans, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından Fas Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

AMACI BARİŞ VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

Bu etkinlik, Afrika’da barış ve güvenliğin teşvikine katkı sağlamak amacıyla askeri eğitim kurumlarının geliştirilmesine yönelik çözümler aramayı ve ortaklıkların güçlenmesini hedefliyor. Fas Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı İkinci Dairesi Başkanı Tümgeneral Aziz el-İdrisi el-Yezmi, konferansta yaptığı konuşmada, etkinliğin Rabat’ta düzenlenmesinin ABD ve Afrika ülkelerinin Fas’a duyduğu güveni gösterdiğini belirtti. Yezmi, ülkesinin, kıtada barış ve güvenliği güçlendirmek adına AFRICOM ile askeri işbirliği konusuna bağlı kalacağını vurguladı.

ETKİNLİKTE KONUŞULACAK KONULAR

Tümgeneral Yezmi, etkinliğin amacının bilgi ve uzmanlık alışverişini teşvik etmek, astsubayların görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyebilecek eksiklikleri belirlemek ve onların beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek için model uygulamalar önermek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Afrika kıtasının devlet dışı aktörlerin çoğaldığı ve yeni teknolojilerin kullanıldığı bir ortamda, terör, insani krizler, doğal afetler ve devletler arası çatışmalar gibi birçok güvenlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.

Konferans, 12 Haziran’a kadar Rabat’ta devam edecek. Etkinlikte, barışı koruma operasyonları, muharebe görevleri ve 2030 yılına kadar Afrika askeri liderliğinin geleceğine dair vizyon konularında oturumlar düzenlenmesi planlanıyor. Washington ve Rabat, 2 Ekim 2020’de eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Fas’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.