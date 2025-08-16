Afrika’dan Gelen Leylekler Erzincan’da

LEYLEKLER AFRİKA’DAN ERZİNCAN’A GÖÇ EDİYOR

Afrika topraklarından yola çıkan leylekler, Erzincan’da konaklama yapıyor. Merkez Kilimli köyü arazisine gelen leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından “Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan’da mola veriyor” mesajıyla duyuruldu. Erzincan, Afrika’dan doğru gelen leylekleri ağırlıyor ve Kilimli köyü arazisine yerleşen leylekler, DKMP 13’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

GÖÇ YOLCULUĞU VE DOĞANIN HİKAYESİ

13’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, leyleklerin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak “Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan’da mola veriyor. Aynı yuvaya, aynı şehre, aynı gökyüzüne dönmeleri… Doğanın en sadık hikayelerinden biri. Bu gökyüzü, bu kanatlar… Sadece bir manzara değil; binlerce yıllık bir geleneğin devamı” şeklinde bir not ekledi. Bu durum, doğanın döngüsü ve leyleklerin köklerine olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor.