Afrika’dan yeni Papa beklentisi büyüyor

AFRİKA’NIN KATOLİK NÜFUSU VE POTANSİYEL PAPALIK ADAYLIĞI

Katolik Kilisesi’nin büyümesi, bir sonraki Papa’nın Afrika’dan olacağına dair en güçlü işaretleri taşıyor. Afrika, hızla büyüyen Katolik nüfusuyla dikkat çekiyor. 2022 ve 2023 yıllarında kıtadaki Katolik nüfusu %3,31 oranında artış gösterdi. Vatikan’ın verilerine göre dünya genelindeki Katoliklerin %20’si Afrika’da yaşıyor. Diğer taraftan, Avrupa’da aynı dönemde sadece %0,2 oranında bir artış gözlemlendi. 1910 ile 2010 yılları arasında Avrupa’daki Katoliklerin sayısında %63’lük bir azalma yaşandı. Bir zamanlar Hristiyanlığın merkezi olarak görülen Avrupa, bugünlerde dünyanın en seküler bölgelerinden biri haline geldi. Latin Amerika’da hala etkili olan Katolik Kilisesi, burada da Evanjelik Hristiyanlık karşısında güç kaybediyor. Latinobaremetro tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2010 yılında %70 olan Katoliklerin oranı, 2020’de %57’ye geriledi. Kardinaller, Papa Francesco’nun halefini seçerken, adayın kökeni üzerinde düşünmelidir.

KARDİNAL SEÇİMİNDE AFRİKA TEMASI

Nijeryalı Katolik Rahip ve De Paul Üniversitesi öğretim üyesi Stan Chu Ilo, bir Afrikalı Papa’nın seçilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. “Bence bir Afrikalı Papa’ya sahip olmak harika olur” diyerek, Kilise’nin lider kadrosunun küresel Katolik cemaatini daha iyi yansıtması gerektiğini vurguluyor. 2013’te Kardinaller arasında Sahra altı Afrika ülkelerinin oranı %9 iken, bu oran 2022’de %12’ye yükseldi. Ancak Rahip Ilo, bu durumun otomatik olarak Afrikalı bir adaya oy verileceği anlamına gelmediğini ifade ediyor. Kardinallerin, zaten tanınmış ve etkili bir adaya yönelmeleri muhtemel. “Sorun şu ki, Vatikan’da önemli bir pozisyonda olan üst düzey Afrikalı din adamı yok,” diyerek dikkat çekiyor.

PAPA SEÇİMİNDE AFRİKANIN TEMSİLİ VE GÜVENİ

Rahip Ilo, Afrika kökenli kardinallerin artmasına rağmen, gerçek bir güce sahip olmadıklarını düşünüyor. “Papa olma potansiyeli taşıyan bir Afrikalı kardinaller bile yok,” diyerek mevcut durumu eleştiriyor. Nijeryalı Kardinal Peter Turkson ile Nijeryalı Kardinal Franciz Arinze önemli adaylar arasında sayılırken, günümüzde benzer bir potansiyele sahip kişi bulunmadığını vurguluyor. Rahip Paulinus Ikechukwu Odozor da, bir Papa’nın Afrikalı olup olmaması gerektiği konusunda düşüncelerini paylaşıyor. “Sadece Afrikalı olduğunuz için başlıca aday olması gerektiğini düşünenlerden değilim,” diyor ve herkesin sorunlarının Papa’nın sorunu haline geleceğini belirtiyor.

KİMLİK VE GÜÇ DENGESİ

Prof. Odozor, Papa’nın “Kilisenin başlıca ilahiyatçısı olması” gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Papa’nın “geleneği çok iyi bilen biri olması” ve bu bilgiyi insanları yönlendirmek için kullanabilme yetisine sahip olmasının önemine işaret ediyor. Odozor, bir Afrikalı Papa’nın seçilmesinin bir “göstermelik adım” olabileceğini düşündüğünü vurguluyor. “Afrikalılar çok fazla dikkate alınmadığı için, kendi insanlarımızdan birini oraya oturtmalı mıyız?” şeklindeki sorgulamalarının arkasındaki sebep budur.

PAPA’NIN VİZYONU VE KİLİSE’NİN GELECEĞİ

2022’nin sonlarına doğru, Papa Francesco yeni halefini seçmek için gerekli olan kardinallerin neredeyse üçte ikisini atamıştı. Bu durum, kim seçilirse seçilsin, yeni Papa’nın selefinin yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma vurgusunu paylaşacağı anlamına geliyor. Rahip Chu Ilo, bu yaklaşıma “önce yoksullar” bakış açısını getiriyor. Yeni Papa’nın ilerici ve alçakgönüllü bir Kilise anlayışı içinde hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun yanında, tanrı katında bir Papa’nın kim olacağını belirleme sürecinin de önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

Bu durumda, Rahip Ilo’nun da belirttiği gibi, Katoliklerin Tanrı’nın, Kutsal Ruh’un Kilise liderlerini seçmesine yardımcı olduğuna yönelik inancı, beklenmedik gelişmelere kapı aralayabiliyor. 2013’te Papa Francesco’nun seçilmesi gibi bir durum, gelecekte de sürpriz sonuçların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Son olarak, Rahip Ilo önemli bir soruya dikkat çekiyor: “Kim seçilirse seçilsin, Tanrı’nın Francesco’nun yaklaşımını sürdürecek bir Papa vermesi için dua ediyorum.”