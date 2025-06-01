Afrika Günü, İstanbul’da kutlandı. Etkinlikte el sanatları sergisi var. Afrikalı öğrenciler ve aileler katıldı. Türkiye-Africa ilişkileri gelişiyor. Farkındalık oluşturulması gerek. El sanatları büyük ilgi gördü

AFRİKA GÜNÜ ETKİNLİĞİ İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Afrika Günü, İstanbul’da Türkiye’de yaşayan Afrikalı öğrencilerin ve ailelerin katılımıyla kutlandı. Afrika Birliği’nin 62. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’deki Afrikalı öğrenciler, akademisyenler ve aileler yer aldı. Etkinlik süresince el sanatları sergisi, kermes, folklor gösterileri, film gösterimleri, mezuniyet törenleri ve konserler gerçekleştirildi. Ayrıca Afrika’nın geleceğine dair bir panel de etkinlikte yer aldı. Konuşmalarında Türkiye-Africa ilişkileri üzerinde duran uzmanlar, kıtanın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Ubuntu Afrika İnsani Gelişim Derneği Başkanı Serhat Orakçı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Afrika Birliği’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle her yıl 25 Mayıs’ın ‘Afrika Günü’ olarak kutlandığını” ifade etti. Türkiye ile Afrika’nın ticari, ekonomik ve askeri ilişkilerinin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirten Orakçı, “Bu etkinliklerle bu ilişkileri daha üst seviyeye çıkaracak çalışmalara katkı sağlamaya çalışıyoruz.” dedi. Orakçı, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ve sosyal etkileşimin de artırılması gerektiğine inandığını ve düzenledikleri faaliyetlerle bu etkileşimi geliştirmeye çabaladıklarını sözlerine ekledi.

AFRİKALI KADINLARIN EMEKLERİ SERGİLENDİ

Etkinlikte düzenlenen kermes, birçok Afrika ülkesinden gelen kadınların el emeklerine ev sahipliği yaptı. Derneğin yöneticisi Kevser Elbahari, Afrikalı kadınların sosyalleşmesi ve meslek edinmeleri amacıyla açılan el sanatları kursuyla ilgili bilgi verdi. İlgili ilk kursiyerlerini mezun ettiklerini belirten Elbahari, “Kursiyerlerimiz arasında Sudan, Eritre, Somali ve Filistin gibi ülkelerden kadınlar var.” şeklinde konuştu. Kermesten elde edilen gelirlerin Filistin ve Sudan’daki ihtiyaç sahibi ailelere gönderileceğini vurguladı.

KERMESTE İLGİ ÇEKEN ÜRÜNLER

Sergide yer alan Gazzeli Hadil Awadallah, kermeste satış yaptığı el işlerinden elde edeceği gelirle Gazze’ye bağışta bulunmayı planladığını söyledi. Somalili Fadumo Mohamud Ali ise Hint kınasıyla yaptığı dövmelerin Türkler arasında yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Kermesten kazandığı gelirin bir kısmını geçim için kullanacağını, kalanını ise Somali’deki ailesine göndereceğini ifade etti.