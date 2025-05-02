Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya’yi Destekleyecek

AFDB’NİN FİNANSMAN PLANI

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya’nın ekonomik dönüşümünü desteklemek için her yıl yaklaşık 650 milyon dolarlık finansman sağlama kararı aldığını açıkladı. AfDB Nijerya Ofisi Genel Direktörü Abdul Kamara, banka tarafından hazırlanan yazılı açıklamada, bu finansmanın 2025-2030 yıllarını kapsayan beş yıllık strateji çerçevesinde düzenleneceğini dile getirdi. Kamara, bu stratejinin banka ile Nijerya arasında dönüştürücü bir ortaklığı yeni bir aşamaya taşıdığına işaret etti.

YATIRIM PLANLARI VE KAYNAK BEKLENTİLERİ

Kamara, stratejinin ilk dört yılında toplamda 2,95 milyar dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü ve kalkınma ortaklarından ek olarak 3,21 milyar dolarlık ilave kaynak sağlanmasının beklendiğini vurguladı. AfDB’nin yatırımları, çevre dostu yollar, elektrik altyapısı ve temiz su sistemleri gibi projelere odaklanacak. Ayrıca, özellikle kadınlar ve gençler için istihdam fırsatları yaratacak tarım işletmelerine de finansman ayrılacak.

ALTYAPI AÇIĞI VE EKONOMİK HEDEFLER

Nijerya’nın 2043 yılına kadar 2,3 trilyon doları bulması öngörülen altyapı açığının kapatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Yapılan yatırımlar, Nijerya’nın ekonomik büyüklüğünün 1 trilyon dolara ulaşmasına yardımcı olacak ve yaklaşık 1 milyon 561 bin yeni iş imkânı yaratması bekleniyor. Bu durum, milyonlarca Nijeryalı için refah yolları inşa etmeye yönelik önemli bir adım oluşturuyor.