Afrika, Katolik nüfus artışında lider

KATOLİK KİLİSESİ’NİN AFRİKA’DAKİ BÜYÜMESİ

Gelecek Papa’nın kim olacağına dair en büyük işaret, Katolik Kilisesi’nin Afrika’daki büyümesiyle ilgili olmaktadır. Kıta, dünyanın en hızlı artan Katolik nüfusuna ev sahipliği yapıyor. 2022 ve 2023 yıllarında Afrika’daki Katolik nüfusu % 3,31 oranında artış gösterdi. Vatikan’ın açıkladığı son verilere göre dünya genelindeki Katoliklerin % 20’si Afrika’da yaşıyor. Avrupa’da ise aynı dönem içinde % 0,2 oranında bir artış yaşandı ve bu, en düşük büyüme olarak kaydedildi. ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, 1910 ile 2010 yılları arasında Avrupa’daki Katoliklerin sayısı % 63 azaldı. Bir zamanlar Hristiyanlık için merkez konumda olan Avrupa, günümüzde dünyanın en seküler bölgelerinden biri haline geldi. Latin Amerika’nın Katolik Kilisesi üzerindeki etkisi devam etse de buradaki birçok ülke Evanjelik Hristiyanlığa doğru kayış yaşıyor.

KARDİNALE ADAYLIK VE AFRİKA’NIN TEMSİLİ

Bir sonraki Papa’nın kim olacağından sorumlu Kardinaller, Papa Francesco’nun halefini seçmek için bir araya geldiklerinde adayın kökeni, karar verme süreçlerinde önemli bir faktör olabiliyor. Nijeryalı Katolik Rahip ve De Paul Üniversitesi öğretim üyesi Stan Chu Ilo, “Bence bir Afrikalı Papa’ya sahip olmak harika olur” diyor ve Kilise’nin liderliğinin, küresel Katolik topluluğunu daha iyi yansıtması gerektiğini vurguluyor. 2013’te seçilen Papa Francesco’nun, halefini belirleyecek Kardinaller arasında Sahra altı Afrika ülkelerinden olanların oranı % 9 iken, bu oran 2022’de % 12’ye yükselmişti. Ancak Rahip Chu Ilo, bu artışın mutlaka Afrikalı bir adayın destekleneceği anlamına gelmediğini ifade ediyor. Kardinaller, muhtemelen etkili bir ses taşıyan yüksek profilli bir adaya yöneliyor. “Sorun şu ki, bugün Vatikan’da önemli pozisyonda bulunan hiç üst düzey Afrikalı din adamı yok,” diyor.

Rahip Chu Ilo, Ganalı Kardinal Peter Turkson’un 2013’te güçlü adaylardan biri olduğuna ve Papa 16. Benedict’in 2005’te Nijeryalı Kardinal Franciz Arinze’nin potansiyel adaylar arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Rahip Ilo, “Papa Francesco’nun Afrika’ya olan açık tutumu düşünüldüğünde, Afrika’nın ve Katolik Kilisesi’nin bu noktaya gelmiş olması hala birçok insanı şaşırtıyor” diyor. Üç Papa’nın Afrika kökenli olduğu bilinse de, en sonuncusu 1500 yıl önce hüküm süren Papa 1. Gelasius. Birçok kişi, bir Afrikalı Papa’nın seçilmesinin artık kaçınılmaz olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte, bazı Afrikalı Katolikler, bir sonraki Papa’nın nereli olduğu üzerinde çok fazla durulmaması gerektiğini savunuyor. Nijeryalı Katolik Rahip ve Notre Dame Üniversitesi’nde Profesör Paulinus Ikechukwu Odozor, “Ben hiç sadece Afrikalı veya sadece Avrupalı olduğum için başlıca aday olması gerektiğini düşünenlerden olmadım” diyor. Odozor, en önemli konunun Papa’nın “Kilisenin başlıca ilahiyatçısı olması” olduğunu vurguluyor. Odağı sadece kökenlere değil, görevine etki edecek yetkinliklere vermek gerektiğini belirtiyor.

KİLİSEDEKİ GÜVEN VE TEMSİL

Her iki Rahip de, Papa Francesco’nun Kilise’nin lider kadrosunu daha temsilci bir hale getirme çabalarının karşılaşabileceği bir soruna dikkat çekiyor. Odozor, “Hala, konuşulmadığımız Kilise’de ırkçılık sorunu var. Bu birinin altını oyabilir,” şeklinde belirtiyor. 2022’nin sonuna yaklaşıldığında, Papa Francesco, halefini seçecek kardinallerin neredeyse üçte ikisini belirlemişti. Bu durum, yeni Papa’nın genel olarak yoksullara ve mazlumlara ulaşma vurgusunu paylaşacağı anlamına geliyor. Rahip Chu Ilo, buna “önce yoksullar” yaklaşımını benimsiyor.

Katolikler, Tanrı’nın Kutsal Ruh’un Kilise’nin liderlerini seçmek için yardımına inanıyor. Bu da sürpriz bir sonucun ortaya çıkabileceği anlamına geliyor, tıpkı 2013’te Papa Francesco’nun seçildiği gibi. “Kimsenin tahmin ettiği bir isim değildi,” diyor Rahip Chu Ilo. Kimin daha önemli olduğunu düşündüğünde, Papa’nın selefinin vizyonunu sürdürmesinin mi yoksa Afrikalı olmasının mı daha önemli olduğunu soran Rahip Chu Ilo, “İyi bir rahip gibi yanıt vereceğim. Tanrı’ya Francesco’nun yaklaşımını sürdürmesi için bir Papa vermesi adına dua ediyorum ve böyle bir kişinin Afrikalı olması temennisindeyim,” diye ekliyor.