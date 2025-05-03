Afrika’nın Kendi Çözümlerini Üretmesi Gerek

UZMANLAR AFRİKA’DA YEREL ÇÖZÜMLER ÖNERİYOR

İstanbul’da “Afrika ve Çağdaş Zorluklara Afrikalı Çözümler” Paneli’nde, Afrika’daki siyasi krizler, sınır sorunları ve entegrasyon sorunlarının Batılıların empoze ettiği çözümlerle giderilemeyeceği vurgulandı. Afrika Düşünce Platformu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde düzenlenen panele çok sayıda akademisyen ve Afrikalı öğrenci katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kavas, Afrika’nın bilgi yoluyla işgal edildiğini belirtti. Kavas, “Kendi bakış açılarına göre kıtanın tarihini yeniden yazdılar. Sonrasında çok sayıda asker göndermediler, Afrikalılardan oluşturdukları ordularla kıtayı tanıyıp yön verdiler.” ifadelerini kullandı. Afrika’nın doğal kaynakları yüzünden hedef haline geldiğini dile getiren Kavas, “Afrika’yı sevdikleri için değil, kaynaklarını istedikleri için geldiler.” dedi.

SINIRLAR HENÜZ SORUN OLARAK KALDI

Kavas, günümüzdeki Afrika sınırlarının Paris ve Berlin’de çizildiğine dikkat çekerek, “İngilizler Sudan’dan, Fransızlar Senegal’den girdi. Bu coğrafyanın insanları iyi niyetli ve misafirperverdi ancak gelenler sömürmek için geldiler.” şeklinde konuştu. Sömürge döneminde belirlenen sınırların birçok çatışmaya yol açtığını dile getiren Kavas, Afrika’nın kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini vurguladı.

AFRİKALI ÇÖZÜMLERE YÜKSEK İHTİYAÇ VAR

Afrika Düşünce Platformu Genel Direktörü Abdoul Fathi Sanogo, kıtanın sorunlarına Afrikalı çözümler üretme kavramının iddialı fakat gerekli olduğuna dikkat çekti. Afrika’nın kültürel mirasının ve doğal zenginliklerinin sömürgecilik nedeniyle kesintiye uğradığını belirten Sanogo, “Son 30 yılda dışarıdan dayatılan çözümlerin işe yaramadığını gördük. Bu nedenle kendi çözümlerimizi üretmek zorundayız.” ifadesini kullandı. Sanogo, kıtanın entelektüel ve akademik temelli çözümlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

GENÇLER YAPAY ZEKADA ÜRETICI OLMALI

Afrika Düşünce Derneği Genel Sekreteri Dr. Souandaou Athoumani Ali, Afrika’daki siyasi sorunlara entelektüel ve stratejik çözümler geliştirme çabası içinde olduklarını kaydetti. Kıtanın sağlık ve iklim alanlarında da zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Ali, “Afrika, şifalı bitkiler açısından dünyada ilk sırada yer alıyor. Küresel ısınma da Afrika’yı ciddi şekilde etkiliyor.” dedi. Ayrıca, yapay zeka ve dijitalleşmenin Afrika’nın kalkınmasında büyük rol oynayacağına dikkat çeken Ali, Afrikalı gençlerin bu teknolojileri yalnızca tüketmekle kalmayıp üretmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Afrikalı hükümetler, gençleri yapay zeka üreticisi haline getirmeli.” değerlendirmesini yaptı.