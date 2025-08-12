Afrika Sıcakları Türkiye’yi Etkiliyor: 53 Derece!

AFRİKA SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Afrika sıcakları Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Şanlıurfa’da yoğunlaşan bu kavurucu sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Son günlerde kentteki termometreler 53 dereceye kadar yükseldi.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Vatandaşlardan Adil İpeksever, “Havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini” belirtti. İzmir’den Şanlıurfa’ya gelen Eyüp Saygan, “Şanlıurfa’nın İzmir’e göre çok sıcak olduğunu” ifade ederek, “Özellikle yaz mevsiminde burada yaşamanın çok zor olduğunu” aktardı.