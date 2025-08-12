Gündem

Afrika Sıcakları Türkiye’yi Etkiliyor: 53 Derece!

afrika-sicaklari-turkiye-yi-etkiliyor-53-derece

AFRİKA SICAKLARI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Afrika sıcakları Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Şanlıurfa’da yoğunlaşan bu kavurucu sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Son günlerde kentteki termometreler 53 dereceye kadar yükseldi.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Vatandaşlardan Adil İpeksever, “Havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini” belirtti. İzmir’den Şanlıurfa’ya gelen Eyüp Saygan, “Şanlıurfa’nın İzmir’e göre çok sıcak olduğunu” ifade ederek, “Özellikle yaz mevsiminde burada yaşamanın çok zor olduğunu” aktardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Uyuşturucu İlaç Yazmış Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir çalışan, doktorların e-imzasını kötüye kullanarak 8 hastaya bin 998 yeşil reçeteli ilaç yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gündem

Rezan Epözdemir Gözaltında! Eski Savcının Katibi Yakalandı

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alındığı soruşturma genişliyor, eski Cumhuriyet savcısının katibi de dahil olmak üzere yeni gözaltılar alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.