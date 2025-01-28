Afrika Sıcaklarıyla Şubat Ayı Başlayacak Mı?

AFRİKA KAYNAKLI HAVA DALGASI TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Türkiye, özellikle batı bölgelerden başlayarak Afrika kökenli ılık hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıkacağını söylüyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara’da 16 derece, Ege’de 18 dereceye ulaşan sıcaklıklar gözlemleniyor. Uzmanlar, bu hava koşullarının insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ BELLİ OLDU

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti. Bölgelere göre beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

– Marmara: 6-16 derece

– Ege: 9-18 derece

– Karadeniz: 7-18 derece

– İç Anadolu: 2-14 derece

– Doğu Anadolu: -13 ile 1 derece

– Akdeniz: 4-20 derece

– Güneydoğu Anadolu: -4 ile 15 derece

Rakımı yüksek olan bölgelerde sıcaklıkların daha düşük seyredebileceği de ifade ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yeni haftada yağış beklenmiyor. Dr. Özdemir, “Şubat ayının ilk 10 gününde yağış ihtimali oldukça düşük. Bu durum, sıcaklıkların daha da artmasına neden olabilir. Ancak 13 Şubat’tan sonra hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini öngörüyoruz” dedi. Bu durum, özellikle tarım ve çevre açısından ciddi sorunlara işaret ediyor.

HAVADA YÜKSEK BASINÇ, SAĞLIK UYARISI

Dr. Özdemir, havadaki yüksek basıncın hava kalitesini düşürebileceğini ve bunun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. “Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği artabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken maske kullanmak faydalı olabilir” ifadelerini kullandı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Şubat ayına girmeye az bir süre kala yaşanan bu olağan dışı sıcaklıklar, uzmanlar tarafından “korkutucu” olarak değerlendiriliyor. Dr. Özdemir, “16-20 derece aralığındaki sıcaklıklar bu mevsim için normal değil. Bu durum, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.