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Afrika Ülkelerinden Heyet, Çin’i Ziyaret Etti

AFRİKA ÜLKELERİNDEN HEYET ÇİN’E ZİYARETTE BULUNUYOR

Mısır, Mozambik, Tanzanya ve Kenya gibi 40’tan fazla Afrika ülkesini temsil eden yaklaşık 100 kişilik bir subay heyeti, Çin’e resmi bir ziyarete başladı. Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine ülkeye gelen heyetin, 15 Mayıs’ta sona erecek olan ziyaretleri kapsamında Beijing, Changsha ve Shaoshan gibi şehirlerde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

ZİYARETİN AMACI VE ÖNEMİ

Bakanlık, dördüncüsü düzenlenen bu ziyaretin, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi’nde varılan anlaşmaların somut uygulamalara dönüştürülmesini ve Çin ordusu ile Afrika ülkelerinin orduları arasındaki geleneksel dostluğun derinleştirilmesini hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, ziyareti, her iki bölgedeki subaylar arasında karşılıklı anlayışı artırmak ve yeni dönemde geçerli ortak bir geleceği inşa etmek amacıyla bir Çin-Afrika topluluğu oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendirdi.

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