Afrikalı Büyükelçi Eşleri Derneği Sergi Düzenledi

SERGİ VE DEFİLE DÜZENLENDİ

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği (ASHOM) 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir sergi ve defile gerçekleştirdi. Etkinlik, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Konferans Salonu’nda yapıldı. ASHOM Başkanı ve Fas’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq’in eşi Nawal Bouchekkif Lazreq ile Güney Sudan’ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Kordiplomatik Duayeni Majok Guandong Thiep, bu özel günde konuşma yaptı.

EN YÜKSEK TEŞEKKÜRLER

Lazreq, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkeleri ile çok boyutlu ortaklıklar üzerine işbirliğini güçlendirme çabalarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Afrika’da kadınlar ve çocukların güçlendirilmesi konusundaki çalışmaları için duyduğu şükranları dile getirdi. Lazreq, Emine Erdoğan’ın kültürün, Afrika ve Türkiye arasında daha yakın bir bağ kuran bir araç haline geldiğini belirtti. Lazreq, “Emine Erdoğan eğitim, sağlık ve kadın girişimciliğini destekleyen çeşitli programlar aracılığıyla binlerce Afrikalı kadın ve gence umut oldu. Onlara daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için somut imkanlar sundu.” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

Lazreq, Emine Erdoğan’ın Afrika kıtasının kültürel zenginliğini onurlandıran birçok anlamlı projeye öncülük ettiğini vurguladı. Bu kapsamda, Emine Erdoğan’ın Afrika atasözleri derlemesi, Afrika mutfağına dair iki yemek kitabı ve Afrika’nın mutfak mirasını tanıtma amacıyla gerçekleştirdiği önemli çalışmalarına da değindi. Etkinlikte Lazreq, “Yaşasın Afrika ve Türkiye arasındaki dostluk.” ifadelerini kullandı.

DEFAİLE VE GÖSTERİLER

Sergi, 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Büyükelçi Thiep ise, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde böyle bir serginin gerçekleştirilmesine izin verdikleri için Türk hükümetine teşekkür etti. Afrika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıkları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a şükranlarını sunan Thiep, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri “mükemmel” olarak nitelendirdi. Konuşmaların ardından 11 ülkenin geleneksel kıyafetlerini sergileyen renkli bir defile yapıldı. Ayrıca, etkinlikte ASHOM’un 10 yıllık çalışmalarını anlatan bir video gösterildi ve farklı ülkelerin geleneksel dansları sahnelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde açılan Afrika Kültür Evi standı da sergide yer aldı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.