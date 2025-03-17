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Afrin’de Hayatını Kaybeden Asker Uğurlandı

AFRİN’DE GÖREVDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİREN SUBAYIN CENAZESİ

Suriye’nin Afrin bölgesinde görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayata veda eden Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, bugün memleketi Dinar’da düzenlen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 1992 doğumlu olan ve Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı İsmet Aktaş, gece uyku esnasında kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine götürülen Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN VE CENAZE NAMAZI

Aktaş için bugün Dinar’da öğle namazını müteakiben askeri bir tören düzenlendi. Tören sonrası İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aktaş sonsuzluğa uğurlandı. Tören sırasında, Aktaş’ın eşi, annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Aktaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi paylaşıldı.

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