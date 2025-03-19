Afrin’de Şehit Olan Binbaşına Anma

AFRİN HAREKATINDA ŞEHİT OLAN BİNBAŞI MİTHAT DUNCA UNUTULMADI

17 Mart 2018 tarihinde Afrin harekatında şehit olan Eskişehirli Binbaşı Mithat Dunca, unutulmadı. Eskişehir Sertürbedarı ve Alemdarı ETÜD Başkanı Mehmet Levent Başerdem ve dernek üyeleri, Dunca’nın şehadetinin yıl dönümünde kabri başında bir araya geldi. Dunca’nın kabrine çiçek bırakılıp ruhu için 289 adet okunmuş Hatm-i Şerif bağışlandı. Gerçekleşen merasim ve duaya, şehidin eşi Lütfiye Dunca ile kardeşi Mustafa Dunca da katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNDEN VURGULAYICI AÇIKLAMA

Aile, son gelişmeleri ve elde edilen zaferleri vurgulayarak, “Şehidimiz, vatanın güvenliği ve bugünlere ulaşmamız için canını severek feda etti. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz.” sözlerini dile getirdi. Şehidin anısına yapılan etkinlikte konuşma yapan Başkan Mehmet Başerdem ise, “Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyor ve selamlıyorum.” ifadelerini kullanarak, anma törenini tamamladı.