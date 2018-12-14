Afrin’de bir asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ile operasyonlar yaptığı Afrin’de bir askerin teröristler tarafından açılan ateşte şehit olduğunu bildirdi.

Afrin’den acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TERÖRİST HEDEFLER YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

TSK tarafından yapılan açıklamada, “Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesine yer verildi.

HABERTURK