Afrodisias Festivali’nde Tahinli Pide Pişirildi

AFRODİSİAS FESTİVALİ’NDE TAHİNLİ PİDE ÖNE ÇIKTI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali’nde, 13 buçuk metrelik tahinli pide ile dikkat çeken Karacasulu pide ustası Halil İbrahim Köse’ye, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu tarafından plaket verildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nin tanıtımı için düzenlenen festival, katılımcılara unutulmaz anlar sundu.

DEV TAHİNLİ PİDEYLE REKOR HEDEFİ

Bu yıl festivalde 40 kilo tahin, 20 kilo şeker, 25 kilo un ve 5 kilo tereyağı kullanılarak hazırlanan dev tahinli pide, konuklardan büyük ilgi gördü. 150 pideye eş değer olan ve 3,5 saatte yapılan 13,49 metrelik pide, kortej eşliğinde festival alanına getirildi ve katılımcılara ikram edildi. Yarım asırlık meslek geçmişine sahip olan Halil İbrahim Köse, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedeflediklerini belirtti. Ancak bu yıl başvuruda geç kaldıkları için bu fırsatı kaçırdıklarını ifade eden Köse, gelecek yıl rekor denemesi için resmi başvuruyu yapacaklarını açıkladı.

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Festivalin ardından Halil İbrahim Köse’yi iş yerinde ziyaret eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, “Mesleğine olan sevgisi ve cömertliğiyle festivalimize damga vuran, 13 metre 20 santimlik pideyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Sayın Halil İbrahim Köse’ye teşekkür ediyorum” diyerek plaketini takdim etti. Bu festival, sadece yerel kültürü tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal dayanışmayı da yeniden pekiştirdi.