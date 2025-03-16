Afşin’de 3 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı

AFŞİN’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanıyor. Kaza, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Alınan bilgilere göre, ilçeden Karagöz yönüne giden ve gelen 01 NB 950, 46 U 1664 ve 46 EV 164 plakalı araçlar arasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle bir çarpışma meydana geldi. Bu zincirleme kazada 5 kişi yaralanırken, yol her iki yönden trafiğe kapandı. Olay sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine taşındı.

İncelemeler Sürüyor

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak.