Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 10 kişi yaralandı. Kaza, Afşin-Elbistan kara yolunun Çağılhan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Çarpışan araçlar, 46 ADM 878 ile 35 KFU 81 plakalı otomobiller oldu.

Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı 10 kişi için sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirdi ve sonrasında yaralılar, Afşin ile Elbistan Devlet Hastanesine taşındı.