Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 10 kişi yaralandı. Kaza, Afşin-Elbistan kara yolunun Çağılhan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Çarpışan araçlar, 46 ADM 878 ile 35 KFU 81 plakalı otomobiller oldu.

Kazanın ardından çevrede bulunanların ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralı 10 kişi için sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştirdi ve sonrasında yaralılar, Afşin ile Elbistan Devlet Hastanesine taşındı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

