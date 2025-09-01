Haberler

Afşin’de Çocuk, 3. Kattan Düştü

Olayın Gelişimi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bir kaza sonucu 3. kattan düşen çocuk ağır şekilde yaralandı. Olay, 01.00 sularında Beğceğiz Mahallesi Efsus Turan Sokak’ta meydana geldi.

Çocuğun Düşüşü

Üç katlı binada yaşayan Ö. ve Y.B. çiftinin 10 yaşındaki oğulları Yusuf Çınar B., bilinmeyen bir sebeple evlerinin camından dışarı düştü. Olayın fark edilmesinin ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, ilk müdahalelerin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

