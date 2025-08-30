Afşin’de Düğünde Ateş Açanlar Gözaltında

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, düğün sırasında silahla havaya ateş açma olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Afşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düğünde yaşanan bu olaya yönelik hemen bir çalışma başlattığı belirtildi.

TABANCALAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Havaya ateş açtığı tespit edilen 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucu 4 tabanca, 5 şarjör, 336 tabanca mermisi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.