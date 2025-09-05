Afşin’de Eşini Bıçakla Yaraladı, Gözaltı

Olayın Gelişimi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kişi, eşini bıçakla ağır yaraladı ve sonrasında gözaltına alındı. Kale Mahallesi Hacı Murat Sokak’ta, Mustafa Y. ile eşi Ş.Y. arasında henüz netleşmeyen bir sebep nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve bu esnada Mustafa Y. bıçakla Ş.Y’yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladı.

Hızla Müdahale

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaşanan olay sonrası polis, Mustafa Y’yi gözaltına aldı ve emniyetteki işlemleri şu an devam ediyor.