Afşin’de Feci Kaza Gerçekleşti

KAZADA YAŞANAN FELAKETTEN SONRA ÖLÜ SAYISI DÖRTE YÜKSELDİ

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, dün gerçekleşen bir trafik kazasında yaralanan anne hayatını kaybetti. Böylece, kazada ölü sayısı dört oldu. Kaza, Afşin ilçesindeki Alparslan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN ÇARPISMA

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil, Durdu Güven tarafından kullanılan 46 D 2943 plakalı aracın hemen önüne çarptı. Bu feci kazada, baba Durdu, oğlu Mehmet ve yeğeni Buket Candemir yaşamını yitirdi. Yıkılan araçtan güçlükle çıkarılan anne Senem ile diğer otomobilde bulunan iki kişi, yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan anne Senem Güven, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve vefat etti.

CENAZE TÖRENİ PLANLANIYOR

Annenin ölümünün ardından, kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin, yarın defnedilmesi bekleniyor. Olayla ilgili yaşanan bu trajik gelişmeler, ailenin yakınları ve yerel halkta büyük üzüntü yarattı.