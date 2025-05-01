Afşin’de Otomobil Kazasında Sürücü Öldü

AFŞİN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 yaşındaki sürücü kaza sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Afşinbey Mahallesi’nde çevre yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşında olan O.A.’nın kullandığı 06 BBK 273 plakalı otomobil, bir kamyonla çarpıştı.

KÜÇÜK SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası yaralanan O.A., Afşin sanayisinde çalıştığı öğrenildi. Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, onu İlçe devlet hastanesine kaldırdı. Ancak hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma süreçleri devam ediyor. Olayın detayları ve sorumluların tespiti için araştırmalar sürmekte.