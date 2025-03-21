Afyon’da 615 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

AFYONKARAHİSAR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Afyonkarahisar’da yürütülen bir operasyonda, 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay, kent merkezinde gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİNİN HAREKETE GEÇMESİ

Bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 615 adet uyuşturucu hap elde edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. ve Ö.K. hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı. B.Y. isimli şahıs ise Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.